In corso la rimozione della barca arenata a Lido di Dante: sarà ormeggiata alla Sapir

Sarà ormeggiata al Terminal Sapir l'imbarcazione arenatasi nella notte tra il 17 e il 18 giugno di fronte alla spiaggia libera a sud di Lido di Dante, a cinquanta metri da riva con bassa marea. Le operazioni di rimozione sono ancora in corso, ma nel frattempo - con un provvedimento dirigenziale - il Comune ha stabilito che, una volta rimossa, la barca sarà ormeggiata presso la banchina del terminal ravennate, dal momento che l'Autorità Portuale ha comunicato l'impossibilità di utilizzare una banchina di sua competenza. Le spese per il servizio di ormeggio sono state fissate a 1000 euro. In seguito si procederà all'accertamento della spesa sostenuta nei confronti del proprietario dell'imbarcazione.

La Capitaneria di porto aveva inviato il 18 giugno una diffida al proprietario, chiedendogli di procedere alla rimozione del carburante per scongiurarne il rischio di dispersione in mare. Non avendo il proprietario adempiuto, è intervenuta direttamente la Capitaneria. Analogamente l’Amministrazione comunale ha provveduto a intimare al proprietario la rimozione dell’imbarcazione, che sarebbe dovuta avvenire entro il 5 luglio. Anche in questo caso la proprietà non ha effettuato l’intervento. Il Comune ha quindi dato mandato di rimozione a un’impresa, imputando le spese al proprietario della barca. Ma le operazioni di rimozione si sono rivelate più difficili del previsto, tanto che sono attualmente ancora in corso.