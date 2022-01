Si rovesciano con la barca nella pialassa Piomboni: soccorsi tre pescatori in difficoltà

Erano in difficoltà, immersi nelle fredde acque della pialassa, ma l'intervento dei soccorritori li ha messi in salvo. Questa la disavventura che venerdì pomeriggio hanno vissuto tre pescatori che si sono rovesciati con la barca all'interno della piallassa Piomboni a Marina di Ravenna. I tre uomini sono stati notati da alcune persone che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono quindi giunte le forze dell'ordine e il personale del 118 con ambulanza e automedica. I pescatori tratti in salvo dalle acque sono stati accompagnati all'ospedale di Ravenna per le cure del caso e per chiarire le dinamiche dell'accaduto.