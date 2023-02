Barriere architettoniche, parte il progetto per mappare gli ostacoli presenti sul territorio

È ai nastri di partenza “Oltre il gradino”, il progetto condiviso tra Comune e Anffas Lugo per mappare la città e gli ostacoli che ancora oggi la rendono inaccessibile o difficoltosa per le persone con disabilità e non solo. L’appuntamento è per sabato alle 9.45 davanti alla Rocca, in piazza dei Martiri. Dopo una breve introduzione della Presidente di Anffas Lugo Laura Salghini, alle 10 il gruppo dei volontari partirà per mappare le barriere architettoniche del centro storico. Saranno consegnati i giubbottini catarifrangenti (donati dal consorzio Energia&Habitat) e gli stickers identificativi dell’evento a ogni partecipante e le sanzioni morali da lasciare sulle situazioni scorrette e poco rispettose che vengono incontrate lungo il percorso. Anche l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori parteciperà a questo primo appuntamento che ha, tra i suoi obiettivi anche il coinvolgimento delle persone con disabilità con azioni di cittadinanza attiva per il miglioramento dell’accessibilità della città.