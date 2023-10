La basilica di Sant’Apollinare in Classe "vola" in Canada: una sua foto esposta all’aeroporto di Toronto

La basilica di Sant’Apollinare in Classe è diventata protagonista del progetto "TakeYourSeat" all’aeroporto di Toronto. Durante la scorsa estate Enit ha selezionato i fotografi canadesi Spencer e Randy VanDerStarren, ideatori del progetto TakeYourSeat, per una campagna fotografica che rappresenta i luoghi più suggestivi d'Italia all'aeroporto internazionale Pearson di Toronto.

Grazie alla collaborazione della Direzione regionale Musei Emilia-Romagna e del Servizio Turismo del Comune di Ravenna, i fotografi hanno avuto la possibilità di accedere alla basilica di Sant’Apollinare in Classe, a porte chiuse, per realizzare gli scatti. Scatti che sono stati selezionati insieme ad altre diciotto immagini scelte, in esposizione dal 1° ottobre al 31 dicembre al Terminal 1 dell'aeroporto Pearson di Toronto su grandi schermi 4K. Un’occasione unica per promuovere la Città del Mosaico e uno dei monumenti più significativi del Sito Unesco di Ravenna: la basilica di Sant’Apollinare in Classe.