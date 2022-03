Basket, percorsi differenziati per le tifoserie per il derby OraSì-Unieuro

In vista dell’atteso match tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì che si svolgerà giovedì 3 marzo alle 20:30 presso il PalaCattani di Faenza, sono stati predisposti percorsi differenziati per le due tifoserie per garantire il massimo della sicurezza e facilitare la mobilità degli spettatori.

Per raggiungere il parcheggio assegnato alla tifoseria della squadra forlivese è indicato il seguente percorso: viale Assirelli, via Canal Grande, via Bordini, via Montevecchi, via Portisano e piazzale Tambini. La tifoseria ravvenate raggiungerà il parcheggio seguendo via Ravegnana, via Gatti, via San Silvestro, via Piero della Francesca, via Risorgimento, via Graziola e piazzale Tambini.

I percorsi dovranno essere seguiti sia per l’andata sia per il ritorno. Della segnaletica direzionale sarà predisposta per veicolare il transito dei veicoli nell’ordine prestabilito.