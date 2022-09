Basket, viabilità e sosta modificate al PalaCosta per il derby OraSì-Unieuro

In occasione della partita di basket tra OraSì Ravenna e Unieuro Forli, che si svolgerà sabato 10 settembre al PalaCosta alle 20.30, sarà istituita una nuova disciplina della circolazione nell’area del palazzetto per consentire lo svolgimento dell’incontro in condizioni di sicurezza, salvaguardando l’accessibilità generale e un sufficiente livello di fluidità della circolazione.

I provvedimenti adottati riguardano:

- via Marani, nella quale sarà invertito il senso di marcia e quindi si potrà percorrerla nella direzione da via Bellucci a piazza Caduti sul Lavoro, dalle 18.30 di domani alle 02.00 del giorno successivo, domenica 11 settembre. Sarà istituito il divieto di sosta con zona rimozione (eccetto le tifoserie ospiti) in tutta la via e nei parcheggi della sottostrada lato ippodromo dalle 14 di domani alle 02.00 di domenica.

- piazzetta antistante l’ingresso al PalaCosta, dove sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto quelli legati allo svolgimento dell’incontro) dalle 14 di domani alle 02.00 del giorno successivo e il divieto di fermata negli stessi orari e giorni.