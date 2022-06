Bassa Romagna, censimento della popolazione: come diventare rilevatore

È stato pubblicato l'avviso per entrare nell'albo dei rilevatori per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022-2026 e di altre indagini Istat nell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Per entrare a far parte dell'albo è sufficiente avere compiuto i 18 anni, avere una buona conoscenza dell'italiano (parlato e scritto) e avere dimestichezza con supporti informatici.

Solo una parte dei Comuni è interessata ogni anno dalle operazioni censuarie (Cotignola, Lugo e Massa Lombarda), mentre la parte restante è chiamata a partecipare una volta. Tra il 2022 e il 2026 tutti i Comuni parteciperanno, almeno una volta, alle rilevazioni censuarie, secondo un piano temporale non ancora reso noto da Istat.

I principali compiti dei rilevatori consistono nel partecipare agli incontri formativi e superare il test finale, gestire quotidianamente il diario relativo al campione di indirizzi loro assegnati, effettuare le operazioni di rilevazione, effettuare le interviste alle unità della rilevazione. Gli aspiranti rilevatori dovranno dunque garantire la propria disponibilità a effettuare il lavoro su tutto il territorio della Bassa Romagna per il periodo di rilevazione e a concludere la rilevazione entro i tempi prestabiliti. L'attività dei rilevatori censuari si configura come prestazione occasionale e la retribuzione è calcolata in base al numero e al tipo di unità rilevate correttamente.

I candidati devono presentare la domanda di partecipazione entro le 10 di lunedì 20 giugno 2022, esclusivamente online tramite il sito www.labassaromagna.it, nella sezione Bandi di concorso - Altre selezioni, dove sono disponibili tutti i moduli e le informazioni necessarie per compilare la candidatura.