Bassa Romagna, disponibile online il calcolatore per il canone unico patrimoniale

È disponibile per tutti i Comuni della Bassa Romagna il calcolatore online per il canone unico patrimoniale (Cup). In collaborazione con le associazioni economiche, il Servizio Tributi dell'Unione ha realizzato un applicativo che consente agli utenti di calcolare l’ammontare del canone unico da pagare nell’ipotesi in cui si realizzi un’occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari.

Accedendo al link https://calcolocanoneunico.labassaromagna.it, l'utente può selezionare la propria casistica e determinare l’ammontare del canone unico a titolo di preventivo. Qualora l’utente confermi il preventivo, potrà procedere con il versamento ed essere automaticamente autorizzato all'occupazione di suolo per l’area indicata o a esporre messaggi pubblicitari in conformità con quanto digitato. Il pagamento del Cup può essere effettuato direttamente online, oppure presso qualsiasi sportello che effettuata pagamenti con PagoPA (banche, tabaccherie, poste), dopo aver stampato il bollettino rilasciato dall'applicativo.