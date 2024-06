Bassa Romagna, disponibile il primo elenco delle baby sitter formate dall'Unione

È disponibile il primo elenco delle baby sitter formate dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L'elenco è composto dalle baby sitter che hanno partecipato al corso di formazione avviato a marzo e organizzato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con il centro di formazione Aeca "Sacro cuore" di Lugo.

L'obiettivo è di mettere a disposizione delle famiglie del territorio un elenco di baby sitter qualificate e incrociare la domanda con l'offerta. Per avere l'elenco è necessario contattare il Centro per le famiglie alla mail centrofamiglie@unione.labassaromagna.it, o chiamando i numeri 0545 299397 oppure 366 6156306. Il percorso formativo si inserisce nei percorsi di qualificazione delle figure di supporto alla conciliazione vita-lavoro delle famiglie, sostenuto dal fondo straordinario famiglie della Regione Emilia-Romagna. Sono in via di definizione ulteriori edizioni del corso.