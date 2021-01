Bassa Romagna in lutto: addio al giornalista Arrigo Antonellini

Sindaci e i giornalisti degli Uffici Stampa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Arrigo Antonellini. Nato a Lugo il 6 settembre del 1949, ha lavorato dal 1977 al 2009 nel settore studi e programmazione territoriale della Provincia di Ravenna, settore del quale dal 1989 è stato dirigente fino alla pensione. Figura perno delle Acli della provincia di Ravenna, da sempre impegnato nel sociale e appassionato di informazione, è stato fondatore e direttore per 14 anni della testata online PavaglioneLugo.net. È deceduto venerdì dopo una breve malattia. Aveva 71 anni, lascia la moglie e due figli.

Lo piange anche il Circolo Schermistico Lughese: "Arrigo era nostro socio storico e figlio di Achille, fondatore e primo presidente della Società, al quale è intitolata la nostra sala. Arrigo ha sempre seguito con partecipazione e interesse le vicende della nostra Società, dopo aver praticato la scherma in gioventù, in quella generazione che ha espresso anche i nostri Maestri Fulvio Barcucci e Guido Marzari. Tutta la comunità della scherma lughese è vicina alla famiglia di Arrigo in questo momento di dolore". Il funerale si svolgerà lunedì alle 11 alla chiesa di San Gabriele a Lugo.