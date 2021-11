Bassa Romagna, la festa di San Martino nella residenza per anziani: tanta allegria fra caldarroste e sabadoni

Giovedì 11 novembre nelle strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna ci sono stati pomeriggi in allegria per gli ospiti in occasione della Festa di San Martino. In particolare, presso la Casa residenza anziani Jus Pascendi di Conselice, il cui patrono è San Martino, la festa si è svolta in collaborazione con il Gruppo Alpini, che ha offerto le caldarroste e la Pro Loco, che ha invece offerto sabadoni, castagnaccio e mistucchine. Sono intervenuti Pier Luigi Ravagli per l’Asp e Raffaella Gasparri, assessora a Politiche socio-assistenziali e Welfare, per il Comune. Presso la comunità alloggio Silvagni di Voltana c’è invece stata musica con Attilio e una torta preparata dalla cucina della struttura.