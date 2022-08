Bassa Romagna, nella residenza anziani parte il progetto di lettura “Diamo voce alle storie”

È partito il 2 agosto presso l’area verde della Comunità Alloggio e Centro diurno per anziani Silvagni di Voltana il progetto “Diamo voce alle storie”, nato dalla collaborazione della Biblioteca Trisi di Lugo con un Gruppo di lettori volontari per portare in particolare agli anziani le letture ad alta voce. I lettori volontari Loretta Cicognani, Cristina Croatti, Bruna Martini e Giovanni Tasselli hanno proposto la lettura di racconti e poesie in italiano e in romagnolo, mentre gli ospiti hanno interagito raccontando i loro aneddoti di gioventù. Il gruppo era guidato da Maria Chiara Sbiroli, direttrice della Biblioteca Trisi di Lugo, Cecilia Passanti della Biblioteca di Voltana e Annarita Tasselli del coordinamento volontari; era presente inoltre la coordinatrice del Silvagni, Nadia Samorini.

Inoltre, sempre nell’ambito del progetto, dalla Biblioteca di Voltana è stata consegnata nei giorni scorsi agli ospiti del Silvagni una “valigia di libri” dei generi letterari scelti dagli stessi anziani in base alle loro preferenze: rosa, storici ed erboristeria in particolare. Il successivo appuntamento con le letture di “Diamo voce alle storie” è in programma al Silvagni di Voltana mercoledì 24 agosto alle 16. Il progetto coinvolgerà anche la Casa Residenza per Anziani “Sassoli” di Lugo.