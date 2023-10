Bassa Romagna, online il bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

È stato pubblicato il bando 2023 per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nei nove Comuni dell'Unione della Bassa Romagna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno). Le domande potranno essere presentate da lunedì 23 ottobre al 6 dicembre 2023 compilando l’apposito modulo online disponibile all’indirizzo www.acerravenna.it. Il testo del bando è reperibile sul sito www.labassaromagna.it, nonché sui siti di ogni singolo Comune dell'Unione per i quali è aperto il bando. Le domande presentate nell’ambito di bandi precedenti non avranno più alcuna validità ai fini dell’inserimento nella graduatoria definitiva relativa al presente bando.