Bassa Romagna, quattro incontri online per i neogenitori

Il Centro per le Famiglie ripropone anche per questo autunno "Un bebè in arrivo", il ciclo di incontri per l'accompagnamento alla nascita per famiglie che attendono l'arrivo di un bambino e per neo genitori. I quattro appuntamenti in calendario, gratuiti e ad accesso limitato, si svolgeranno online, all'interno di stanze virtuali.

Giovedì 12 novembre dalle 16 alle 18 il primo appuntamento, condotto da operatori e coordinatori pedagogici del Centro per le famiglie: si parlerà dei cambiamenti di coppia durante l’attesa, la coppia genitoriale, il ruolo materno e il ruolo paterno.

Scambi, idee e riflessioni sul come e perché portare i bambini in fascia o nel marsupio è l'argomento di giovedì 19 novembre, dalle 10 alle 12 con Francesca, volontaria dell'associazione Koallattiamo.

Giovedì 26 novembre, sempre dalle 10 alle 12, si parlerà della promozione della lettura in famiglia fin dalla nascita, grazie al programma nazionale "Nati per leggere": libri, servizi e attività delle biblioteche dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna rivolti a bambini e genitori. L'incontro è a cura di Lisa Nani, bibliotecaria referente locale NpL.

Ultimo appuntamento sabato 28 novembre dalle 14 alle 16 con uno spazio esclusivo dedicato ai papà, per confrontarsi e riflettere sul ruolo paterno e sulla condivisione genitoriale; a condurre sarà il pedagogista Nicola Ragazzini.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, rivolgersi al Centro per le famiglie al numero 366 6156306, scrivere a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it o visitare la pagina Facebook @centroperlefamiglieunionebassaromagna.