Arriva il Beaches Brew: Navetto Mare gratuito anche fra settimana

In occasione del festival musicale Beaches Brew, in programma a Marina di Ravenna martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, sarà attivato il Navetto Mare dalle 20 all’1. Il servizio gratuito di bus navetta sarà in funzione dai parcheggi, anch’essi gratuiti, di via Trieste e di via del Marchesato al litorale di Marina di Ravenna, con partenze ogni 30 minuti.