Beaches Brew, vietati bottiglie di vetro e lattine nel bacino pescherecci di Marina

Dalle 17 di lunedì 6 alle 3 di martedì 7 giugno sarà in vigore, sulla base di un’ordinanza del Comune di Ravenna, il divieto di accedere con contenitori di vetro o in lattina all’area prospiciente il bacino pescherecci dove si svolgerà la serata del festival Beaches Brew 2022. Il festival ravennate, che propone 4 giorni di musica e appuntamenti, si aprirà infatti con mercatini e concerti nella zona di via Molo Dalmazia.