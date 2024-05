Beccati a rubare cibo dal frigorifero nel cortile: banda di ladri in manette

Ladri "golosi" a Ravenna. La Polizia di Stato della Questura ha arrestato tre cittadini stranieri in seguito a un furto in abitazione. Ieri sera la centrale operativa ha ricevuto la segnalazione da un cittadino che dichiarava di aver visto due soggetti rovistare e asportare generi alimentari dal frigorifero posto nel cortile della propria abitazione, per poi allontanarsi.

Immediatamente intervenuti, gli agenti hanno notato nei pressi dell’appartamento un’auto con il motore acceso, all’interno della quale era presente il conducente che destava sospetto, mostrandosi nervoso e poco collaborativo nei confronti dei poliziotti, al punto tale da opporre resistenza. Nelle vicinanze, un’altra pattuglia delle squadre volanti ha notato un secondo uomo - la cui descrizione corrispondeva a quella resa dalla vittima - che stava cercando di raggiungere l'auto ma che, alla vista degli agenti, ha tentato inutilmente la fuga venendo bloccato poco dopo dai poliziotti. In seguito è stato intercettato un terzo uomo che indossava gli stessi abiti descritti dalla vittima.

Per tali episodi i tre intercettati sono stati indagati, due di loro arrestati per furto in abitazione. Inoltre gli aggressori sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Mercoledì il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto disponendo per tutti l’obbligo di dimora presso il comune di residenza. Nei loro confronti inoltre, su proposta della Divisione Anticrimine, il Questore di Ravenna Lucio Pennella ha disposto la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni dal Comune di Ravenna.