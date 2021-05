Beccati agli Speyer e sul mare con la droga in tasca: due arresti

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nella nottata tra venerdì e sabato e alle prime ore del giorno, a Ravenna e Marina di Ravenna hanno tratto in arresto due spacciatori trovati in possesso di sostanza stupefacente. I militari della stazione di via Alberoni e di Marina di Ravenna, nel corso di predisposti servizi mirati a contrastare il fenomeno di spaccio e uso di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 21enne di origini tunisine e un 24enne italiano.

Il 21enne, durante un controllo ai giardini Speyer, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di alcune dosi di eroina, oltre a una consistente somma in denaro, ritenuta provento dello spaccio. Nella mattinata di sabato, l’Autorità Giudiziaria a seguito del rito direttissimo ne ha convalidato l’arresto e, a fronte di richiesta di patteggiamento, il 21enne è stato condannato a 5 mesi e 20 giorni e 1400 euro di ammenda.

Nel corso della mattinata di sabato, poi, i militari della stazione di Marina di Ravenna hanno sorpreso un 24enne italiano in possesso di involucri contenenti sia eroina che cocaina. L'uomo è stato arrestato e quindi rimesso in libertà.