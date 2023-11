"Beccato" a spacciare: in casa aveva cocaina, hashish e marijuana, arrestato

I Carabinieri della stazione di Faenza Borgo Urbecco nella mattinata odierna, al termine di una mirata attività di indagine, hanno tratto in arresto un 38enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, a seguito di alcuni rinvenimenti di sostanza stupefacente sequestrata a consumatori del luogo, hanno concentrato le indagini finalizzandole sull’identificazione del “pusher”, individuando il responsabile. L’attività ha avuto termine questa mattina, dopo aver eseguito una perquisizione nell'abitazione del 38enne, dove sono stati rinvenuti e sequestrati circa 100 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, oltre a un bilancino di precisione, tre coltelli e materiale per il confezionamento e la somma di 300 euro, ritenuta provento di attività di spaccio.

Conseguentemente l'uomo è stato tratto in arresto e, come disposto dall'Autorità giudiziaria, ristretto in regime di arresti domiciliari. Le persone sorprese nei giorni precedenti in possesso di quantitativi minimali di droga saranno segnalate alla Prefettura di Ravenna per uso non terapeutico di sostanza stupefacente.