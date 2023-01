La Befana arriva insieme ai cani della Protezione Civile per consegnare i doni ai bambini

La Befana, accompagnata dai cani della Protezione Civile, è arrivata venerdì 6 gennaio a San Patrizio e ha consegnato oltre 100 calze ai bambini. La Befana dopo la consegna nella Parrocchia è ripartita per raggiungere Massa Lombarda e consegnare i doni alla casa “Bernadette”. Il 6 gennaio, la festa dell'Epifania, è stata organizzata dalla parrocchia di San Patrizio in collaborazione con il gruppo Comunale protezione Civile di Massa Lombarda. L'evento si è svolto nel primo pomeriggio, con una piccola dimostrazione degli addestramenti delle Unità Cinofile da Soccorso, che hanno entusiasmato i presenti. L’entusiasmo è salito alle stelle quando i cinofili, in formazione, hanno scortato la Befana arrivata a bordo di un calesse (antica vettura a due ruote) trainato da un asinello. Gli organizzatori ringraziano Daniele Capra proprietario del calesse e dell'asinello, messi a disposizione per l'iniziativa.