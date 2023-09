Il bel gesto del circolo canottieri Aniene, donato un minibus alla società sportiva alluvionata

Nella giornata di venerdì l'assessora Martina Laghi con delega allo sport per il Comune di Faenza e per l'Unione faentina, con Olimpia Randi e Gianni Morsiani in rappresentanza della C.A Lotta Faenza-Palestra Lucchesi sono stati ricevuti nella sede del Circolo canottieri Aniene di Roma. Motivo dell'incontro, donazione arrivata dal direttivo della storica società canottieri dell'Acqua Acetosa sulle rive del Tevere a seguito degli eventi alluvionali di maggio. I primi contatti tra la società sportiva laziale e Faenza sono avvenuti qualche giorno dopo le alluvioni che hanno colpito la città. In quell'occasione, alcuni soci dell'Aniene, guidata dall'avvocato Andrea Segato, 'Delegato alla solidarietà' della società sportiva romana, si era immediatamente attivata portando in città materiale utile alla popolazione.

Dopo quella prima azione di solidarietà nel faentino e dal report fatto da Segato, l'Aniene decise attivarsi per sostenere una realtà sportiva del territorio particolarmente colpita dalle alluvioni. La scelta è ricaduta sul C.A Faenza Lotta la cui sede si trova nella Palestra Lucchesi di via Cimatti, completamente sommersa da acqua e fango e diventato il luogo-simbolo tra gli impianti sportivi del territorio che sono stati colpiti delle alluvioni del 3 e 16 maggio di quest'anno. La donazione si è concretizzata nella giornata di venerdì 15 settembre quando a Roma, nel corso di una breve cerimonia, è stato donato un pulmino, mezzo di fondamentale importanza per la realtà sportiva faetina che storicamente da sempre offre il servizio di supporto alle famiglie del trasporto degli allievi dalle abitazioni alla palestra Lucchesi e viceversa. Il nuovo pulmino andrà a sostituire il vecchio mezzo che si trovava nel parcheggio antistante la palestra andato completamente distrutto dalle alluvioni.

“In questo momento storico - spiega l'assessora Martina Laghi - dove le famiglie del territorio sono in grande difficoltà, molti dei faentini, oltre alle abitazioni hanno perso anche le auto, la donazione del Circolo Aniene diventa di fondamentale importanza e una grande risorsa per le famiglie e per la società che così viene agevolata alla ripartenza della stagione sportiva e dei suoi corsi. La giornata di ieri è stata particolarmente toccante dove la delegazione faentina ha portato i racconti di quanto accaduto sul territorio durante le alluvioni. I soci della canottieri ci hanno accolto molto calorosamente facendoci visitare la loro sede dove si allenano gli atleti della specialità che da sempre si contraddistinguono con i loro risultati. A loro va il nostro più sentito ringraziamento; aver avuto l'occasione di instaurare una bella amicizia tra Faenza e l'Aniene ci inorgoglisce ma la collaborazione potrebbe non chiudersi qui. Infatti il consiglio direttivo della società di canottaggio si è detta pronta a valutare nuovi progetti di collaborazione legati al sociale che possano tenere assieme sport e famiglie”.

La visita della delegazione è poi continuata a Ostia dove ha sede il Centro Olimpico Matteo Pellicone della Fijkam, la Federazione judo lotta Karate e arti marziali, della quale il faentino Gianni Morsiani è vicepresidente.

“Quella di venerdì - ha sottolineato Gianni Morsiani - è stata una giornata importante, inserita in un contesto veramente unico. Dove la solidarietà è stato sicuramente il momento principale di aggregazione: un ricordo che porteremo a Faenza e condivideremo con i nostri atleti e piccoli lottatori per farli sentire parte della grande famiglia dello sport”.

Alla giornata romana oltre all'avvocato Andrea Segato, all'assessora Martina Laghi, a Olimpia Randi e a Gianni Morsiani erano presenti tra gli altri anche il presidente del Circolo canottieri Aniene Massimo Fabbricini con il consiglio direttivo e Claudio Malagò, presidente onorario del circolo e presidente nazionale del Coni. Con loro anche le due lottatrici, Enrica Rinaldi, campionessa italiana 77 Kg, e Aurora Russo, campionessa europea 59 kg, in partenza ai Campionati mondiali di qualificazione Olimpica a Belgrado.