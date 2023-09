Il benessere degli animali alla base di formaggi genuini: la 'ricetta' di Ranch Abeto Vecchio

L'attenzione al benessere degli animali sta alla base dei prodotti d'eccellenza. Questa è quello in cui credono gli allevatori di 'Ranch Abeto Vecchio'. Una realtà nata dalla passione per gli animali e la natura che Debora Stafanini condivide con suo marito Marco: "Poco dopo che ci siamo conosciuti, abbiamo scelto di avviare da zero questa piccola azienda biologica situata ad Abeto un piccolo paesino tra Marradi e Modigliana".

Nella loro attività, Debora e Marco allevano vacche da latte che pascolano libere per la maggior parte dell'anno, latte che poi viene trasformato in formaggi e latticini freschi come ricotta, raviggiolo, yogurt, primo sale, caciottine da pascolo e formaggi stagionati. "La lavorazione la facciamo a latte crudo - spiega l'imprenditrice - questo consente ai formaggi di conservare tutte le qualità nutritive originali del latte e anche l'utilizzo del caglio vegetale che ci permette di lasciar prevalere i sapori delle erbe dei pascoli".

"Quello che mettiamo al centro dell'attenzione è il benessere animale - precisa Debora - Lo facciamo offrendogli un'alta qualità di vita attraverso un'alimentazione sana e biologica, lasciandole libere di pascolare e stare a contatto con la terra tutto l'anno e dandogli tutti i giorni una buona dose di coccole".

La coppia di allevatori poi si occupa della vendita diretta nei mercati locali e biologici di zona: appuntamento fisso tutti i mercoledì pomeriggio al mercato biologico in piazza Monti ad Alfonsine. "Chi sceglie di acquistare da aziende come la nostra, oltre a scegliere prodotti sani e genuini, aiuta anche un'idea di agricoltura e di allevamento più sostenibile dove le mucche stanno bene, mangiano bene e sono felici. Quindi la loro vita oltre ad essere migliore è anche più lunga! E così i formaggi - conclude Debora - che otteniamo dal loro latte hanno un'identità unica nel loro genere, sempre diversi, con odori e sapori che rispecchiano il territorio e l'amore per le nostre mucche".