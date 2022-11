Il Governo taglia lo sconto sulle accise: quando e di quanto aumenteranno benzina e diesel

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 179 del 23 novembre 2022 che contiene le nuove disposizioni varate dal governo "in materia di accisa su alcuni carburanti". Dal 1 dicembre lo "sconto" su benzina e diesel introdotto dall'esecutivo precedente per far fronte ai rincari scenderà da 30,5 centesimi a 18,3 centesimi (Iva compresa), con un aumento del prezzo netto di 12,2 centesimi per ogni litro di carburante.

Cosa prevde il decreto

Entrando nel dettaglio, il decreto stabilisce che l'accisa sulla benzina salirà dagli attuali 478,4 euro per mille litri a 578, 4 euro con un rincaro di 100 euro per mille litri, ovvero 10 centesimi al litro. A questi 10 centesimi va poi aggiunta l'Iva, pari al 22%: per gli automobilisti dunque l'aumento sarà di 12,2 centesimi per litro, al netto ovviamente di eventuali variazioni delle tariffe decise dalle compagnie che operano sulla rete.

Per quanto riguarda il gasolio, l'accisa salirà da 367,4 euro a 467,4 euro, ma il discorso è il medesimo: il rincaro per chi va a fare il pieno sarà di 12,2 centesimi. Per il Gpl il costo delle accise passerà invece da 182,61 euro per 1.000 kg a 216,67, con un rincaro di 34,06 euro, ovvero circa 3,4 centesimi al litro (Iva esclusa).

Il governo ha già chiarito che la riduzione delle agevolazioni sulle accise non avrà effetto sugli autotrasportatori "che possono contare su altri regimi agevolati". Una misura quest'ultima presa per scongiurare ripercussioni anche sul prezzo dei beni trasportati evitando nuovi aumenti per i consumatori.

Quella dell'esecutivo è stata una decisione sofferta che ovviamente è costata molte critiche alla maggioranza. Vero è tuttavia che lo sconto sulle accise varato lo scorso marzo da Draghi è già costato 5,1 miliardi di euro secondo i dati aggiornati al 18 novembre. Si tratta dunque di una misura che ha un impatto pesante sulle casse dello Stato e di cui beneficiano (non potrebbe essere altrimenti) tutte le fasce di reddito.