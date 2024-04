Il prezzo della benzina continua a salire: quali sono i distributori più economici del Ravennate?

Il prezzo della benzina a Ravenna ha raggiunto livelli altissimi anche al "self". Rincari elevatissimi che pesano sulle tasche degli automobilisti. S econdo la rilevazione quotidiana diffusa dal ministero delle imprese e del made in Italy, il prezzo della benzina in modalità self in autostrada sale a 1,985 euro al litro - il massimo da sei mesi - e il prezzo medio del gasolio tocca quota 1,906 euro. I rincari arrivano sulla scia dell'aumento dei prezzi del petrolio dei giorni scorsi (oggi le quotazioni sono in calo con l'oro nero tornato sotto i 90 dollari al barile).

In base ai dati comunicati dai gestori la soglia psicologica dei 2 euro al litro è già stata superata nel prezzo medio praticato sul servito per la benzina, mentre la media del diesel servito è 1,951 euro al litro. Salgono anche i prezzi medi praticati del Gpl ora tra lo 0,723 e lo 0,741 euro al litro. I prezzi medi del metano auto vanno da 1,308 a 1,414 euro al kg (no logo 1,316).

"Al di là dei casi limite sulle autostrade, la corsa dei carburanti rischia di avere effetti pesanti sulle tasche degli italiani - spiega Gabriele Melluso di Assoutenti - Oltre all'aumento dei costi dei rifornimenti, si rischia un effetto domino con rincari a cascata per i prezzi dei prodotti trasportati, a partire dagli alimentari, considerato che in Italia l'88% della merce viaggia su gomma".

I distributori più economici nel ravennate

Guardando nel nostro territorio, stando ai prezzi riportati dal sito 'Osservaprezzi carburanti' sul sito del Governo, il distributore più economico alla data del 9 aprile è Natali Gino sulla Romea, con un prezzo di 1,869 euro al litro. All'Europam di via Classicana il prezzo sale leggermente a 1,877 euro al litro, poco distante da quello delle stazioni Ego di via Baiona e via Romea sud (1,878), stesso prezzo dell'Ip di Landi Gabriele al km 161+153 sull'Adriatica in direzione Cervia. Un litro di benzina costa 1,879 euro all'Esso di via Dismano e all'Acton 1Q di via Romea nord 31.

All'Ego di viale Virgilio a Lido Adriano il prezzo applicato è di 1,888 euro al litro, sale a 1,889 alla Coil di piazza Caduti sul lavoro a Ravenna, alla Tamoil di via Panfilia 67, all'Ip sulla Faentina a Fornace Zarattini e all'Ip di Camerlona, così come al Robgas sulla ss67 a Marina di Ravenna, alla Tap di via Europa 91, alla Coil sull'Adriatica a Camerlona, al Q8 sulla Faentina a Fornace Zarattini, alla Ravegnana Carburanti in via Ravegnana 429, all'Avia di via Romea 17 e al Q8 di via Naviglio 22.