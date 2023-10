Berkan B, tutto da rifare: annullata la condanna per il presidente dell'Autorità Portuale

Sentenza ribaltata e processo da rifare per il caso Berkan B. Dopo la sentenza di un anno fa, che aveva condannato il Presidente dell’Autorità Portuale Daniele Rossi per il caso della nave abbandonata nella pialazza Baiona e del relativo sversamento di idrocarburi, la Cassazione ha annullato la condanna. Rossi aveva infatti presentato ricorso tramite il suo avvocato. A questo punto si rifarà tutto da capo e il processo dovrà ripartire in Tribunale a Ravenna. La notizia è riportata sui quotidiani locali in edicola giovedì.