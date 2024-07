Bersani offese Vannacci alla Festa dell'Unità di Ravenna: per la Procura è diffamazione

Per la Procura di Ravenna potrebbero costituire diffamazione le affermazioni pronunciate da Pierluigi Bersani durante la Festa dell'Unità di Ravenna nel settembre 2023 all'indirizzo del generale Roberto Vannacci, ora europarlamentare leghista. Lo riferisce l'Ansa.

Le indagini portate avanti dalla Digos ravennate si sono concentrate in particolare sulle affermazioni fatte da Bersani nella serata del primo settembre quando, parlando del libro "Il mondo al contrario" di Vannacci, l'esponente del Pd aveva detto: "Quando leggi quelle robe lì pensi: sciogliamo l'esercito, sciogliamo le istituzioni, facciamo un grandissimo bar, il bar Italia. Mi resta una domanda: se in quel bar lì è possibile dare dell'anormale a un omosessuale, è possibile dare del coglione a un generale?". In seguito alla frase, Vannacci aveva poi sporto querela.