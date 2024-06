In biblioteca il progetto "In-Visible" per rispondere alla crescente esigenza di inclusione

Negli ultimi decenni il tema dell’accessibilità è stato il motore di una profonda rivoluzione che ha modificato radicalmente la società, portando un cambio di paradigma nella concezione dell’essere umano e dei rapporti con gli altri attraverso discipline e ambiti diversi. Proprio per questi motivi, l’accessibilità è il cuore di una delle aree di azione della Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2020-2030. Il progetto In-VisIBLe (Inclusive and Innovative learning tool for Visually Impaired and Blind people), co-finanziato dal programma europeo Erasmus + e coordinato dall’Università di Bologna, si propone di rispondere a questa urgente e crescente esigenza di inclusione, promuovendo l’accesso delle persone con bisogni speciali ai contenuti dei corsi universitari e di istruzione superiore, attraverso l’implementazione e l’uso di strumenti innovativi all’interno dei moduli didattici. Il progetto si concentra in particolare sulla disabilità visiva, per dare un supporto agli oltre 30 milioni di ipovedenti e non vedenti attualmente presenti nei paesi europei nell’accesso all’istruzione e alla fruizione culturale, soprattutto nell’ambito che – sin dalla sua definizione – sembra escluderli senza rimedio: le cosiddette arti “visive”.

L’evento finale del progetto In-VisIBLe si dividerà in due parti, che avranno luogo rispettivamente a Ravenna e Bologna nei giorni 25-26 giugno. Il workshop del 25 Giugno, ospitato presso la Biblioteca Classense, accompagna il progetto PNRR, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con il quale la biblioteca ha ricevuto 500 mila euro per interventi di rimozione di barriere fisiche e cognitive. Grazie a questo sostegno economico, che fa seguito a quello ottenuto attraverso i progetti finanziati dal Centro per il Libro e la Lettura, la Classense è oggetto di un importate intervento di restauro, rifunzionalizzazione e consolidamento e ha potuto implementare le tecnologie e i dispositivi assistivi già presenti. Il workshop sarà dunque anche occasione per la biblioteca per fare conoscere e promuovere i nuovi spazi resi accessibili e l'utilizzo dei suddetti dispositivi a supporto delle persone sia a ridotta capacità motoria sia con disabilità visive o uditive.