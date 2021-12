Bicarbonato al posto della cocaina: scoppia una violenta rissa, tre arresti

Scene di paura lunedì sera in centro a Cervia, dove tre persone - tutte e tre straniere e intorno ai 30 anni - sono state arrestate in seguito a una violenta rissa. Le forze dell'ordine sono intervenute in viale Roma, dove alcune persone avevano segnalato una rissa in corso tra tre uomini. Al loro arrivo hanno trovato tre persone che si stavano picchiando, tirando calci e pugni e uno di loro brandiva un coccio di bottiglia utilizzato come fendente.

A quel punto uno dei tre ha tentato la fuga, ma è stato prontamente bloccato. Nelle fasi dell'intervento, gli esagitati hanno tentato anche di aggredire le forze dell'ordine intervenute. Tutti e tre sono stati bloccati e arrestati. Pare che dietro la rissa ci fossero motivi di droga, con una vendita di cocaina che sarebbe risultata poi essere bicarbonato. Da lì sarebbe partita l'aggressione di lunedì sera. La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola mercoledì.