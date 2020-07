Bici a noleggio dal parcheggio scambiatore a Marina di Ravenna

Due le iniziative che la Pro loco di Marina di Ravenna propone grazie alla collaborazione con il Comune. La prima riguarda il servizio di noleggio a pagamento di biciclette al parcheggio scambiatore di via Trieste che sarà attivo, a partire da giovedì 30 luglio, nei giorni feriali su prenotazione e ogni sabato e domenica.

La seconda propone due percorsi in bicicletta, di circa 12 chilometri, ogni sabato e domenica su prenotazione e a pagamento, con partenza dal parcheggio scambiatore di via Trieste, alle 9,30, per gruppi di massimo 25 persone. Il percorso si snoderà lungo il perimetro della Pialassa Piomboni, tra i caratteristici capanni romagnoli, per arrivare allo storico edifico della Fabbrica Vecchia e proseguire lungo il Canale Candiano con i suoi pescherecci e il Vecchio Mercato del Pesce, fino al Faro della Palizzata piccola, raggiungendo la pineta litoranea attraverso il complesso di Marinara per tornare al punto di partenza. Durante la pedalata, che avrà una durata di due ore, non mancheranno momenti da dedicare al birdwatching, tra aironi, gabbiani, cormorani, il raro Picchio Rosso Maggiore e vari uccelli silvicoli; per l’escursione è consigliata un’attrezzatura adeguata con vestiario da ciclista, scorta d’acqua e di alimenti, repellente per zanzare, un binocolo e una macchina fotografica.

Entrambe le iniziative si svolgeranno fino al 6 settembre. Per prenotazioni del servizio di noleggio biciclette telefonare al numero 3701530373; per le escursioni in bicicletta tramite la pagina facebook della Proloco di Marina di Ravenna o agli Uffici informazioni turistiche (Uit) di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme. E' un servizio reso possibile grazie alla Proloco di Marina di Ravenna, alla Cooperativa spiagge Ravenna in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune.

"Avevamo chiesto al Comune di Ravenna - afferma soddisfatto il consigliere del Pd Lorenzo Margotti – di impegnarsi affinché venissero istituiti, all'interno dei parcheggi scambiatori, nuovi servizi di mobilità sostenibile per raggiungere le località balneari. La riattivazione del servizio di noleggio biciclette è un primo passo, da noi auspicato, verso una nuova modalità rispetto a come raggiungere dal parcheggio scambiatore Marina di Ravenna e Punta Marina in modo sicuro e sostenibile. È necessario un impegno e un progetto di lungo respiro che riconfiguri i servizi di mobilità verso i lidi, in grado di incentivare una mobilità sostenibile sul nostro litorale e pronti a entrare a regime a partire dal prossimo anno, con la riqualificazione degli stradelli".