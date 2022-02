Perde il controllo della bici e cade a terra: trasportato in ospedale in elicottero

Momenti di apprensione sabato mattina, attorno alle 11, ad Alfonsine. Un uomo di 81 anni stava pedalando in sella alla sua bici lungo via Brigata Garibaldi quando improvvisamente, giunto all'altezza del civico 28, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato sull'asfalto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale l'anziano è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.