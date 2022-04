Bici da donna incustodita: la Polizia locale cerca il proprietario

La Polizia locale dell'Unione ha recentemente recuperato, da un condominio di via Fratelli Rosselli, una bici da donna lasciata incustodita da qualche giorno. Dopo aver verificato che la ‘due ruote’ non era di proprietà dei residenti, il Comando dei vigili, presupponendo che la bici sia dunque stata oggetto di furto, ha diffuso le immagini della bici per cercare di risalire al proprietario. Se qualcuno dovesse riconoscerla, può presentarsi al Comando di via Baliatico con copia della denuncia di furto o smarrimento.