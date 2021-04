Bici rubate in tutta la città: la Polizia locale cerca i proprietari

Lunedì il personale in forza all’ufficio Polizia Giudiziaria e Pronto Intervento della Polizia Locale di Ravenna, coadiuvato dai colleghi dell’ufficio Edilizia Ambiente e Benessere Animale, e alla Sezione Informatori, ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di dimora nei Comuni della Provincia di Ravenna a carico di un 31enne, senza fissa dimora sul territorio italiano da diversi anni, e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e per detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo si sarebbe reso responsabile dei furti di varie biciclette in tutta la città, che avrebbe poi tentato di rivenderle sui social.

Ora la Polizia locale cerca i legittimi proprietari delle bici recuperate. Chi riconosce la propria bicicletta può rivolgersi al comando di Polizia Locale di Ravenna al numero dedicato 0544482918 (solo in assenza di risposta inviare mail a polizialocale@comune.ravenna.it specificando il riconoscimento di una bicicletta e lasciando un recapito). E' necessario presentarsi con la relativa denuncia.