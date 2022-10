Biennale 2022, arriva il nuovo 'temporary shop' delle mosaiciste ravennati a Casa Dante

Prende forma lo spazio che punta a valorizzare l'artigianato locale nel corso della nuova Biennale del Mosaico Contemporaneo di Ravenna. Grazie alla collaborazione con RavennAntica, la vicina Casa Dante ospiterà un temporary shop nel quale sarà possibile acquistare una selezione di lavori a sfondo dantesco di alcune delle mosaiciste ravennati associate alla CNA. Si tratta di una delle novità di questa Biennale. Una sperimentazione che intende proporre nuove opportunità di promozione e valorizzazione dell’artigianato musivo ravennate che si estenderà oltre il termine della biennale prolungandosi per tutto il periodo natalizio. L'inaugurazione del negozio temporaneo si terrà in occasione della Notte d'Oro, sabato mattina alle 10.

Non si tratta però dell'unico spazio dedicato alle mosaiciste della città nel corso della Biennale. Non distante dalla tomba di Dante, la Biblioteca Oriani ospita l’ultimo atto dell’omaggio che le artigiane ravennati associate alla CNA hanno dedicato alla Divina Commedia. Con La Commedia in Bottega - Beatrice Racconta Dante attraverso il mosaico viene interpretato il capolavoro di Dante Alighieri. La mostra sarà l’occasione per vedere l’intera trilogia cominciata nel 2017 e completata con i mosaici ispirati al Paradiso. Il percorso si completa con un’istallazione, sempre dedicata alla Divina Commedia, realizzata dalle artigiane fiorentine associate a CNA. Inaugurazione, anche in questo caso, sabato mattina, alle 11.