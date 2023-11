Biennale di Mosaico: un incontro per scoprire le opportunità per i settori culturali e creativi

Giovedì 9 novembre, dalle 9.30 alle 13, nella Sala Martini del Museo d’Arte della Città di Ravenna si svolgerà un incontro organizzato da Desk Italia Europa Creativa organizza un incontro su “Europa Creativa, opportunità per i settori culturali e creativi” nell’ambito della VIII Biennale di Mosaico Contemporaneo. L'evento ha rilevanza nazionale ed è stato fortemente voluto e co-organizzato dal centro Europe Direct della Romagna del Comune di Ravenna, per coinvolgere, in primo luogo, i tanti operatori, professionisti ed enti del settore culturale e creativo, che rappresentano una forza del nostro territorio e che è sempre più vocato a collaborazioni e progettualità in ambito europeo.

L'iniziativa si inserisce in un più ampio percorso promosso dal Comune di Ravenna per sensibilizzare e fornire alle realtà locali conoscenze e competenze utili ad approcciare la progettazione europea proprio in questo 2023 “Anno europeo delle competenze”. Aprirà i lavori Annagiulia Randi, assessora alle Politiche europee del Comune di Ravenna. Nella prima parte della mattinata saranno presentati i bandi del Programma Cultura, del Programma MEDIA e della sezione transettoriale di Europa Creativa, tra cui quelli appena pubblicati dal Programma di Lavoro annuale 2024 della Commissione europea.

Un momento particolare sarà dedicato a Culture Moves Europe, lo schema di finanziamento per la mobilità di singoli artisti/operatori culturali e per le residenze d’artista. Interverranno: Anna Conticello, Enrico Proietti della direzione generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura, Marzia Santone, supporto Ales Spa – ministero della Cultura, Enrico Bufalini, Silvia Sandrone e Sarah Bellinazzi del Desk Italia Europa Creativa MEDIA – Cinecittà.

L'eccellenza della proposta culturale o creativa è fondamentale, ma non sufficiente per realizzare progetti competitivi nell'ambito del programma europeo, perché devono articolarsi come autentico percorso di cooperazione tra realtà di diversi Paesi ed essere rilevanti per gli obiettivi e le priorità stabilite annualmente dalla Commissione europea.

Proprio per fornire esempi concreti delle progettualità "vincenti" in ambito europeo, nella parte finale dell’evento si terrà un panel con 4 beneficiari del Programma Europa Creativa. Questo momento di ispirazione e confronto per coloro che ambiscono a partecipare al Programma vedrà la partecipazione di: Chiara Cremonini di Housatonic, Martina Dotta di SlowFood, Alessandro Roveri del Teatro Comunale di Modena, Caterina Gambetta del Teatro dei Venti di Modena.

L’infoday è organizzato in collaborazione tra Desk Italia Europa Creativa (la struttura preposta a promuovere la partecipazione italiana al programma europeo), il Centro Europe Direct Romagna (struttura attiva a livello locale per avvicinare la cittadinanza all'Unione europea e alle connesse opportunità, gestita dal Comune di Ravenna) e Mar – Museo d’arte della Città di Ravenna. La partecipazione è gratuita, la registrazione è obbligatoria e deve essere effettuata online a questo link https://www.europacreativa-media.it/news-eventi/europa-creativa---opportunita-per-i-settori-culturali-e-creativi-0NTw5