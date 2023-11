Bike Park, a gennaio l'apertura del cantiere nell'ex ippodromo: "Primi allenamenti nel 2025"

Martedì si è formalmente costituito in associazione il comitato Amici del Ciclismo di Ravenna che, dopo aver lanciato nel febbraio 2021 la petizione per chiedere all’Amministrazione comunale la realizzazione di un Bike Park nell'ex ippodromo Candiano, saluta l’ingresso nel sodalizio di nuovi membri e si appresta a impegnarsi in nuovi progetti. La progettazione esecutiva del Bike Park è in corso e, come afferma la neonata associazione, "a gennaio è prevista l’apertura del cantiere all’ex ippodromo", mentre si dovrà attendere l’inizio del 2025 per vedere i primi ciclisti allenarsi".

Il comitato ha però deciso di non fermarsi. “Vogliamo essere pronti a poter dare il nostro contributo per far sì che una volta conclusi i lavori, il Bike Park sia uno spazio vivo, animato, divertente e partecipato, per il bene del ciclismo e della città intera - afferma il neo presidente Emiliano Galanti - Avere a disposizione una vera e propria palestra di ciclismo come il Bike Park permetterà di praticare oltre che ciclismo su strada, anche bmx, mountain bike e ciclocross, in uno spazio sicuro in cui multidisciplinarietà e comodità si tradurranno in più divertimento e quindi, siamo certi, più tesserati nella fascia 6-12 anni.”

Il 2024 vedrà l'associazione impegnata in una raccolta fondi allo scopo di attrezzare con ostacoli artificiali l’area mountain bike del Bike Park. Grazie al vicepresidente Andrea Collinelli il sodalizio ha ricevuto in omaggio dalla Sprint Cycling Agency del fotografo Roberto Bettini dodici foto dei più grandi campioni del ciclismo odierno, che sono state utilizzate per la realizzazione di un calendario il cui ricavato sarà destinato alla realizzazione dell’area.