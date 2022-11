Bilancio partecipato, in corso lo studio delle 23 proposte presentate: le migliori saranno votate dalla comunità

Sono in corso in questi giorni i laboratori progettuali per definire le proposte da inserire nel prossimo Bilancio comunale, come previsto dal progetto “C!PART - Cervia partecipa, Verso un bilancio all’insegna di collaborazione e sostenibilità”, che è entrato nella fase più operativa del percorso, che si protrarrà fino alla fine dell’anno.

Sono 23 le idee proposte, presentate on line entro il 2 novembre e che sono state vagliate da una commissione interna del Comune per verificarne la pertinenza, coerenza e fattibilità. Quelle valutate positivamente rispetto ai criteri, sono ora oggetto dei laboratori che hanno l’obiettivo di trasformare le idee in veri e propri progetti che saranno poi sottoposti al voto della comunità. Dalla consultazione, che sarà fatta on line nei primi giorni di dicembre, emergeranno i progetti che saranno inseriti nel Bilancio di previsione 2023. Tutte le idee pervenute, comunque, saranno inserite del Documento finale del progetto, che sarà validato dall’Amministrazione e dal Tecnico di garanzia della Regione Emilia Romagna, che ha finanziato il percorso all’interno della legge n.15/2018 (Bando 2021).