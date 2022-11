Bilancio positivo per il primo anno di 'Home port' del Terminal crociere: quasi 200mila passeggeri

Si chiude con un bilancio positivo la stagione 2022 per le attività svolte presso il terminal crociere di Ravenna da parte dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli. Dal mese di aprile 2022 il terminal di Ravenna non è stato soltanto una tappa, ma anche un porto di partenza ed arrivo (Home Port) per 25 navi da crociera anche di grandi dimensioni, che hanno effettuato 106 scali e hanno portato un flusso di circa 195.000 passeggeri provenienti da ogni parte del mondo.

I funzionari ADM dell’Ufficio di Ravenna hanno garantito puntualmente lo svolgimento di tutte le attività istituzionali inerenti lo sbarco e imbarco dei passeggeri, con il conseguente controllo bagagli, controllo valutario, nonché ogni altra attività legata all’approvvigionamento dei giganti del mare. Continua l’impegno di ADM e dei suoi funzionari al fine di assicurare con il proprio contributo pieno sostegno agli importanti investimenti che la città bizantina ha destinato allo sviluppo del turismo portuale.