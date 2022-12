Dal bilancio di previsione della Regione anche i fondi per il collegamento A14 - San Vitale

Un progetto di cui si parla ormai da molti anni nel Ravennate potrebbe finalmente vedere la luce grazie ai fondi messi a disposizione dalla regione Emilia Romagna che, mercoledì, ha dato il via libera al Bilancio di previsione 2023 e triennale al 2025 della Regione, definito sulla base di un progetto di legge predisposto dalla Giunta. Una manovra complessiva da 13 miliardi e 337 milioni di euro che, nel capitolo che riguarda le infrastrutture, prevede anche finanziamenti per l'atteso collegamento fra l'autostrada A14 e la strada provinciale San Vitale.

La manovra infatti prevede uno stanziamento di complessivi 6,2 milioni di euro per consentire la copertura di alcuni interventi quali l'interconnessione della A14 con la SP 253 San Vitale nel Comune di Bagnacavallo in località Borgo Stecchi e per il completamento della Nuova Galliera in Comune di Bologna. Si tratta di un progetto che era già stato approvato dal Consiglio comunale di Bagnacavallo nel febbraio 2021, ma di cui si parla almeno fin dal 2018.

In particolare, il progetto prevede la realizzazione di bretelle in entrata e in uscita dalla A14Dir, con due rotonde di un diametro di circa 50 metri che le collegheranno alla provinciale San Vitale nei pressi dell’attuale cavalcavia, per una lunghezza totale dell’opera di circa 1,5 km. Accanto alla progettazione dell’intervento, particolarmente complessa visto il dislivello fra l’autostrada e la San Vitale, è stato eseguito uno studio ambientale sia per l’analisi dei flussi di traffico sia per l’inquinamento acustico e atmosferico. La spesa complessiva stimata nel 2021 era di 5 milioni e 800mila euro che doveva essere finanziata con i contributi della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna e delle imprese del territorio bagnacavallese.