Bimbo positivo al Covid al nido: compagni in quarantena

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha disposto la chiusura della sezione 'Luna' del Nido E. Landi di Lavezzola a seguito della comunicazione di un caso di positività da Coronavirus riscontrata dall'Ausl della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica. Sono già stati programmati per sabato i tamponi per i bimbi interessati e per il personale.

La chiusura del servizio è stata disposta poiché tutti i bambini sono stati considerati da Ausl "contatti stretti" e dovranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni a partire dall'ultimo contatto con il caso positivo, avvenuto venerdì 13 novembre. Per le altre sezioni è garantito il regolare funzionamento dei servizi. Ausl e Unione stanno collaborando attivamente per monitorare la situazione.