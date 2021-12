Bimbo positivo al Covid nella scuola per l'infanzia: sezione in quarantena

A seguito di una positività riscontrata all’interno di una sezione, l’Ausl ha disposto l’immediata sospensione della didattica in presenza per la stessa senzione nella scuola per l'infanzia 'Il Cantastorie' di Cotignola e ha prescritto a tutti i bambini e al personale coinvolti di sottoporsi al tampone. La quarantena della sezione si concluderà con ulteriori tamponi di controllo prima del rientro in classe. "In bocca al lupo a tutti i bambini, alle loro famiglie e al personale coinvolto per superare al meglio questo periodo", commenta il sindaco Luca Piovaccari.