Biomasse a fuoco in un'azienda agricola: Vigili del Fuoco al lavoro per spegnere il rogo

Ci sono volute parecchie ore di lavoro incessante dei Vigili del Fuoco per spegnere un incendio che, intorno alle 18.30 della vigilia di Pasqua, è scoppiato in un'azienda agricola di via Argini, a Camerlona. A quanto si apprende a prendere fuoco è stato circa un migliaio di metri cubi di materiale biomassa, che è andato in fumo per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco. Il materiale è stato messo in sicurezza grazie al pronto intervento di quattro squadre intervenute da tutta la provincia. Non risultano fortunatamente feriti nell'incendio. E' stata allertata anche Arpae per i rilievi ambientali del caso.