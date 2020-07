Il nuovo birrificio 'Bajon' si racconta: "Facciamo tutto noi, niente confezionati o surgelati" - VIDEO

E' il nuovo brew pub 'Bajon' di Porto Corsini il primo locale protagonista dell'innovativo progetto delle Confesercenti di Ravenna e Cesena, in cui i protagonisti sono le imprese e i territori della Romagna. I titolari delle imprese, intervistati, raccontano il proprio locale: come è nato e come si rinnova, il loro lavoro e le loro proposte e idee, in video di circa 90 secondi caricati sui portali con cadenza periodica. Sono ben 50 le attività coinvolte in questa prima edizione del progetto che permette di far conoscere ed apprezzare le imprese e gli angoli più belli - sia quelli più noti che quelli meno conosciuti - di gran parte della Romagna.

"Il mio locale è nato dalla grande passione che ho per la birra e per il prodotto artigianale, partendo da quello che è il locale, che ho costruito passo a passo col legno grezzo, arrivando alla produzione della birra, non compriamo nulla di confezionato e surgelato - spiega nel video di presentazione Simone Bedeschi, titolare della birreria che prende il nome da via Baiona - La mia birra di punta, quella più consumata e amata, è la Pils con l'utilizzo di luppolo in fiore in pellet e con una grande luppolatura a freddo che gli conferisce questa grande aromaticità sul floreale e sull'erbaceo. Abbiamo un pizzaiolo napoletano che propone i prodotti della sua terra: un impasto con farina integrale e una lievitazione molto lunga, uniti a una buona idratazione dell'impasto, ci danno un prodotto molto digeribile che cresce bene nel forno. I nostri panini sono fatti con carne di macinata fresca che impastiamo con la nostra birra e con spezie, per poi produrre tutte le salse che andiamo a utilizzare per la farcitura dei panini".