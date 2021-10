Bloccano il traffico attraversando la strada di continuo: l'azione dei 'no-Green Pass' sul ponte mobile

Gruppi di persone che attraversano la strada in continuazione. Questa la modalità dell'azione di protesta dei manifestanti 'no-Green Pass' a Ravenna. E' accaduto in particolare sul ponte mobile di Ravenna, intorno a mezzogiorno. Un piccolo gruppo di manifestanti contrari alla certificazione verde ha iniziato ad attraversare ripetutamente la strada, bloccando il notevole afflusso di veicoli in transito e creando grandi ripercussioni sul traffico. Per risolvere la situazione sono giunti sul posto gli agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno messo fine all'azione di disturbo.

La stessa tecnica dell'attraversamento continuo della strada è stata messa in atto dai manifestanti anche su via Trieste e via delle Industrie, dove sono intervenute le forze della Polizia locale, supportate dalla Polizia di Stato. Una situazione che, sommata al presidio no-Green Pass su via Baiona, ha provocato gravi ripercussioni sul traffico cittadino.