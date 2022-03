Bloccati 150mila chili di prodotti chimici non a norma al Porto

Nell’ambito dei controlli nel settore delle importazioni di prodotti chimici pericolosi per la salute umana e per l’ambiente, i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Ravenna, in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale Emilia- Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica, hanno posto sotto sequestro amministrativo 150.000 chili di triossido di cromo destinati a tre aziende del territorio nazionale.

L’attività a tutela della Salute dei Consumatori si colloca nell’ambito della Convenzione stipulata tra Adm e Ministero della Salute per il rafforzamento dei controlli sulle sostanze chimiche soggette agli obblighi di registrazione, autorizzazione e restrizioni sulle sostanze e miscele soggette agli obblighi di classificazione, etichettatura e imballaggio. La stretta collaborazione tra le due amministrazioni ha consentito di rilevare irregolarità sull’etichettatura della merce e sulla scheda dati di sicurezza.

Soltanto a seguito della verifica della conformità e completezza della documentazione successivamente presentata dagli importatori e della regolarizzazione dell’etichettatura della merce, avvenuta sotto vigilanza doganale, è stata consentita l’importazione per la successiva immissione sul mercato interno. Nel contempo, nei confronti degli importatori italiani verranno comminate le sanzioni amministrative di almeno 15.000 euro ciascuno.