Blocco dei camionisti al porto, il Comune: "Siamo solidali, ma garantire la piena operatività"

“Il blocco del Porto, attuato con condotte che vanno ben oltre alle manifestazioni autorizzate, che stanno provocando conseguenze di ordine pubblico e danni dal punto di vista economico e commerciale, non è più tollerabile": è quanto affermano il sindaco Michele de Pascale e l’assessora con delega al Porto, Annagiulia Randi. "Siamo ovviamente totalmente solidali con gli autotrasportatori che, come altre categorie, stanno avendo gravi problemi legati al caro energia - precisano - Sindacati e associazioni hanno ottenuto un primo importante stanziamento dal Governo a cui dovranno seguire altri provvedimenti a sostegno della categoria".

"Ringraziamo le Forze dell'ordine e di Polizia e la Prefettura di Ravenna per l'impegno profuso in queste ore - continuano sindaco e assessore - Serve uno sforzo ulteriore affinché si ripristini immediatamente la piena operatività del Porto nell'interesse di tutta la comunità. Ci giungono notizie anche di atti vandalici e comportamenti scorretti verso gli autotrasportatori che, in questo quadro di difficoltà, vogliono esercitare il proprio lavoro. Lo diciamo con forza e chiarezza: per questo tipo di comportamenti a Ravenna non c'è posto e laddove si siano verificati, siamo certi che verranno combattuti con immediata fermezza".