'Boc' compie 100 anni: il suo bar gli "riserva" una sedia per le partite a briscola

La comunità di Fruges, a Massa Lombarda, ha partecipato e gioito per il centesimo compleanno di un proprio concittadino, Giacomo Costa, per tutti "Boc". Lo hanno festeggiato familiari, a partire dalla figlia Nadia, vicini di casa e amici insieme al sindaco Daniele Bassi, che ha consegnato una pergamena e un mazzo di fiori a nome dell'Amministrazione Comunale.

Giacomo Costa è giunto a Massa Lombarda nel 1957, proveniente da Belricetto; ha svolto l'attività di camionista per gran parte della sua vita lavorativa, abitando sempre in via San Giacomo dove la moglie Beatrice, scomparsa quasi 10 anni fa, aveva un negozio di merceria. La sua vita è stata costellata anche da un grave lutto: la perdita del figlio Marco 30 anni fa.

"Boc", ancora lucidissimo, abita a pochi passi dalle scuole e dal bar Fruges, di cui era abituale cliente fino a poco tempo fa intrattenendosi in appassionate discussioni e interminabili partite a briscola e tressette. Per agevolarlo, viste le difficoltà a deambulare, nel bar è stata adattata una sedia, più alta delle altre, che tuttora è e resterà "la sedia di Boc".