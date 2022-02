Bocciato il referendum sull'eutanasia. "Grandissima delusione, ma la speranza è ancora viva"

Le firme di più di un milione e duecentomila italiani non sono bastate. Non si va avanti perché il quesito non rispecchia i diritti minimi iscritti nella Costituzione. La Corte costituzionale ha bocciato il referendum sull'eutanasia. La camera di consiglio si è riunita martedì per discutere sull'ammissibilità del referendum 'Abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)'.

La Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente cui il quesito mira, non sarebbe preservata la "tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana", in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni. In pratica, poiché qui si parla non di suicidio assistito bensì di omicidio del consenziente, secondo i giudici costituzionali un'abrogazione, pur parziale, del reato avrebbe potuto dare il via a esiti ritenuti inaccettabili.

La bocciatura del referendum, per il quale nei mesi scorsi sono state raccolte firme in tutta Italia, non è andata giù al sindaco di Sant'Agata sul Santerno Enea Emiliani: "Il referendum eutanasia legale non ci sarà, la Corte costituzionale non ha approvato. Oggi è un giorno molto triste. L'impegno di ognuno è stato tanto e la delusione è grandissima. Sono convinto però che non sia stato inutile, abbiamo seminato. Per questo la speranza è ancora viva. Quando servirà ci saremo ancora, forse anche di più".

"Mi auguro che la politica ora smetta di relegare e delegare la discussione sul fine vita - spiega invece il segretario provinciale del Pd Alessandro Barattoni - E spero sia in grado, finalmente, di fare una sintesi che porti avanti la barra dei diritti tenendo insieme la dignità, il valore della vita e la libertà. Perché riguarda tutti i cittadini, a partire da chi soffre, e perché non occuparsene in questi anni non ha migliorato le condizioni di nessuno".