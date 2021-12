'Boldrini criminale, massacrò centinaia di innocenti': condannato per diffamazione l'ex esponente di FdI Minutillo

Nel 2019 l'ex dirigente dell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia Francesco Minutillo si recò al Cimitero di Ravenna sulla tomba di Arrigo 'Bulow' Boldrini. Qui esternò alcune frasi che destarono scandalo: Minutillo parlò di "un partigiano o meglio di un vero e proprio criminale che a guerra finita ha massacrato centinaia di innocenti a Codevigo" e altre cose simili.

Ora l'ex esponente di Fratelli d'Italia è stato condannato dal Tribunale di Ravenna al pagamento a Carlo Boldrini, figlio di Arrigo, di 5000 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto ritenuto responsabile per la diffamazione aggravata della memoria di Bulow e l'offesa alla reputazione del figlio. Per il Tribunale "le affermazioni del Minutillo superano i limiti della verità (putativa) e della continenza, avendo costui narrato fatti falsi anche alla luce delle tesi dell'autore (Gianfranco Stella, già condannato dallo stesso Tribunale per le diffamazioni contenute nel libro “Compagno Mitra” e per quanto proferito in pubblico, ndr) da lui stesso citato".

"Minutillo si era recato sulla tomba di mio padre e della mia famiglia nel cimitero di Ravenna e aveva girato un video, diffuso su internet, compiendo l'esecrabile diffamazione della quale oggi, in forza di questa sentenza di primo grado, è chiamato a rispondere - spiega il figlio Carlo, difeso dall'avvocato Andrea Maestri - Questa sentenza è la quarta condanna per diffamazione di Arrigo Boldrini che ottengo dal Tribunale Civile di Ravenna (due contro Gianfranco Stella, una contro Desideria Raggi, attualmente in fase di appello, e ora questa) ed è indubbio che continuerò ad agire legalmente qualora qualcun altro dovesse diffamare l'onore, la reputazione, la memoria di Arrigo Boldrini, mio padre. In precedenza, egli aveva ottenuto soddisfazione per le diffamazioni proferite contro di lui nel 1996 da Vittorio Sgarbi. Il Comune di Ravenna ha recentemente dedicato a mio padre una strada urbana, a riprova del valore unificante dei principi di libertà, giustizia e solidarietà per i quali Arrigo Boldrini, e con lui tutti i partigiani protagonisti della lotta di Resistenza, si sono battuti".

Minutillo replica a stretto giro: "Per la prima volta un tribunale ha riconosciuto che l’opera di Gianfranco Stella ha valenza storiografica e che anzi è di fatto attendibile la tesi secondo cui la responsabilità oggettiva di Boldrini nella strage di Codevigo sussisterebbe in ragione del fatto che come Comandante della Brigata Garibaldi avrebbe avuto l’obbligo di evitare tale uccisione di centinaia di innocenti. Si tratta di un punto clamoroso: fino ad oggi mai un Tribunale aveva collegato così esplicitamente il Boldrini a Codevigo. E si tratta di una svolta dalla quale partiremo per fare luce sulla verità dell’Eccidio di Codevigo. Che poi, come afferma il Tribunale, non si possa dire che è stato materialmente il Boldrini a fare i rastrellamenti e le uccisioni (ma i suoi uomini) e che dunque il Boldrini non possa essere definito criminale è questione di palese contraddizione che risolveremo in Corte d’Appello".