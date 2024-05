Bolidi e auto storiche, in centro arriva l'Autogiro d'Italia: modifiche alla viabilità

In occasione dell’arrivo della terza e della partenza della quarta tappa dell’Autogiro d’Italia 2024, previsti per domani mercoledì 8 e giovedì 9 maggio, sono state disposte dal Comune modifiche alla viabilità nelle strade interessate dal passaggio, in vigore dalle 13 dell’8 alle 13 del 9 maggio.

In particolare in piazza Mameli dove è previsto il divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli su tutta la piazza comprese le corsie a est, nord e ovest della parte centrale dalle 13 dell’8 alle 13 del 9 maggio nonchè il divieto di transito per tutti i veicoli nella corsia lato ovest (NH Hotel) dalle 16 alle 20 dell’8 maggio; di conseguenza i veicoli provenienti da via Rava diretto in viale Farini potranno seguire il percorso di via Beatrice Alighieri e via Di Roma.

Nella via Beatrice Alighieri dalle 13 dell’8 alle 13 del 9 maggio è stabilito il divieto di sosta con zona rimozione lato sinistro direzione di marcia per tutti i veicoli, limitatamente al tratto compreso tra piazza Mameli e il civico 18 riservato ai veicoli dell’organizzazione.

In viale Farini dalle 13 dell’8 alle 13 del 9 maggio è disposto il divieto di sosta con zona rimozione nel lato dei civici pari per tutti i veicoli, limitatamente al tratto compreso tra il civico 36 e piazza Mameli riservato ai veicoli dell’organizzazione e il divieto di sosta con zona rimozione sul lato dei civici dispari per tutti i veicoli, limitatamente al tratto compreso tra la fermata del bus antistante al chiosco dei dolciumi (esclusa dal divieto) e il civico 36 riservato ai veicoli dell’organizzazione.