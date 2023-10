Aumentano le bollette di luce e gas: in 2 anni a Ravenna una crescita del 74%

Una crescita del 74,7% tra 2021 e 2023 che vale per Ravenna il 24esimo posto nella classifica delle città con inflazione più alta per gas e luce. Un dato che, secondo l'Unione Nazionale Consumatori vede Ravenna al di sopra della media nazionale con un aumento medio del 68,1%. Una classifica che è stata ottenuta elaborando gli ultimi dati Istat relativi al mese di settembre 2023 e confrontata con quelli del giugno 2021.

Per quanto riguarda le città, per la voce Energia elettrica, gas e altri combustibili, che include gas, luce (mercato libero e tutelato), gasolio per riscaldamento e combustibili solidi, se in Italia il rialzo da settembre 2023 a giugno 2021, ossia prima dei rialzi scattati a partire da luglio 2021, è stato pari al 68,1%, in alcune città si è superato il 90 per cento. A vincere la classifica delle città con i cittadini più bastonati dalle bollette è Aosta, dove le spese per luce, gas e gasolio volano del 94,6% su giugno 2021. Medaglia d'argento e di bronzo a due città del Piemonte: Alessandria con +85,3% e Cuneo con +83,2%.

Appena fuori dal podio altre 4 città del Piemonte: Vercelli (+82,8%), Biella (+82,1%), Torino (6° con +81,3%) e Novara (+80,3%). In ottava posizione Teramo (+78,4%), poi Campobasso (+77,5%). Chiude la top ten Imperia con +77,3%. Dall'altra parte della classifica, la città meno tartassata è Potenza con +46,4%. Al secondo posto Napoli con +55,4%. Sul gradino più basso del podio delle città virtuose Reggio Calabria con +55,9%.

Interessanti anche gli ultimi dati tendenziali di settembre 2023. Nonostante la stagione termica non sia ancora iniziata, quindi da ottobre la graduatoria potrebbe capovolgersi, mentre alcune città hanno visto precipitare i prezzi rispetto a settembre 2022, 6 città segnano ancora degli aumenti rispetto allo scorso anno, cosa assolutamente ingiustificata atteso che la scorsa estate i prezzi nei mercati all'ingrosso erano impazziti. Così mentre Bolzano e Trento sono le più risparmiose d'Italia, con, rispettivamente un crollo del 30,8 e del 30%, seguite da Potenza con -21,1%, ed Aosta, che guarda caso è la peggiore d'Italia anche nel confronto con giugno 2021, si registra un rincaro del 3,9%, apparentemente contenuto, ma spropositato, visto che i prezzi dello scorso anno erano già astronomici. Al secondo posto delle "cattive" c'è Alessandria con +1,5%, seguite da Genova e Cuneo, ex aequo con +0,5 per cento.

Per quanto riguarda l’Italia, da giugno 2021 a settembre 2023, la luce del mercato libero in Italia è rincarata del 109,6% contro il 21,3% del tutelato, più di 5 volte tanto, mentre considerando il primo dato utile del gas rilevato dall'Istat, dicembre 2021, il libero da allora è aumentato del 47,4% contro un calo dell'11,4% del tutelato, un divario di 58,8 punti percentuali. Anche rispetto ai picchi dei prezzi raggiunti nel dicembre 2022, ora la luce del tutelato è scesa del 52,4%, quella del libero del 45,6%, il gas del tutelato è diminuito del 38,8%, il libero del 37,2%. Infine, anche per i dati tendenziali di settembre 2023 permane il gap, con la luce del tutelato che si abbassa del 27,6% su settembre 2022 contro il -8,7% del libero, e il prezzo del gas che si riduce del 29,8% nel tutelato contro il -5,6% del libero.

"Insomma, comunque la si giri, tutti i confronti dimostrano come il mercato tutelato abbia contribuito a contenere gli aumenti dei beni energetici in questa situazione di prezzi impazziti e che sarebbe vergognoso non prorogarlo, sia per le famiglie che per il gas dei condomini, come minimo fino al gennaio 2025 e in ogni caso fino a che ci saranno le tensioni legate alle guerre in corso. Urge fare un decreto entro la fine del mese, considerato che le famiglie hanno già ricevuto a settembre un avviso di sfratto dal mercato tutelato, e poi va inserita la proroga, come da noi proposto, anche in fase di conversione in legge del decreto n. 131 del 29/09/2023, così da dare subito certezze, sia agli italiani che agli operatori. Infine vanno ripristinati gli sconti sugli oneri di sistema della luce, magari riservandoli a chi ha contratti a prezzi variabili o a chi ha un reddito inferiore a 35 mila euro" afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori.